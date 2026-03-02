日本時間３日午前０時に２月の米ＩＳＭ製造業景況指数が発表される。大方の予想は５１．５となっており、前月の５２．６を下回り、２カ月ぶりに低下するものの、好不況判断の目安となる５０を上回る水準を維持するとみられている。２月１７日に２月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数、２月１９日に２月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、２月２７日に２月の米シカゴ購買部協会景気指数が発表されており、い