中道改革連合と国民民主党は2日、政治資金規正法の改正案を衆院に共同で提出した。この改正案は、去年11月に国民民主党と公明党が共同提出した法案と同じ内容。改正案では、企業・団体献金の受け手を、政党本部と都道府県の区域を単位として設けられる支部に限定するとしている。中道改革連合の落合貴之政調会長代行は、「議論の本丸は企業・団体献金だ」と強調した上で、「議論を前進させるために各党に声をかけるためのたたき台