山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。2月26日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして本多大夢＆浜川路己（ROIROM）、若槻千夏が出演した。初恋の思い出に関するトークで、ROIROM内に亀裂が…!?【映像】ROIROM 本多大夢「5歳でチュー」告白今回の番組内ドラマ「あざと連ドラ」では、いまだに初恋相手が忘れられない女性が、その相手と思い