【FRIDAY GOLD 2026 Spring】 4月13日発売予定 価格：1,200円 （C）講談社 【拡大画像へ】 講談社は、グラビアムック「FRIDAY GOLD 2026 Spring」を4月13日に発売する。価格は1,200円。 本書は2025年末から2026年2月までに「FRIDAY」で掲載されたグラビアから、読者の反響が大きかったものを厳選して再録したグラビアムック。特別付録として、105分のメイキングDVDが付属す