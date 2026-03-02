アジアサッカー連盟(AFC)は2日、来年1月に行われるアジアカップの組合せ抽選会が今年4月11日に行われることを発表した。アジア杯は2027年1月7日に開幕し、2月5日に決勝を実施。開幕戦と決勝はキング・ファハド・スポーツ・シティ・スタジアム(収容72000人)での開催となる。また、ワールドカップでも採用されているベースキャンプ方式をアジア杯で初めて採用するといい、AFCは各チームが専用のホテルやトレーニングを使用できる