豊田自動織機が後場一段高となった。同社に対し、株式の非公開化に向けたＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施するトヨタ自動車などの陣営が２日、買付価格を２万６００円に引き上げる予定だと発表した。従来は１万８８００円としていた。これを材料として豊田織の株価が切り上がった。買付期限はきょう２日までの予定だったが、期間を延長し１６日までとする。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表し