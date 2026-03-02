アルビレックス新潟は2日、FWブーダ(26)が体調不良により2月26日からチームを離脱していることを発表した。また、双方合意の上で海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備を進めているという。スウェーデン出身のブーダは昨年7月に新潟へ加入し、J1で13試合に出場した。今季のJ2・J3百年構想リーグでも3試合に出場している。クラブは「同選手の今後につきましては、正式決定後、改めてお知らせいたします」と伝えている。