【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』であらたに創設されたファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC ＆ Yahoo!検索」の集計が、3月2日よりLINE MUSICならびにYahoo!検索にてスタートとなった。 ■ファンダムの“行動”を可視化するあらたな取り組み 音楽ファン一人ひとりの“聴く・調べる”という日常の音楽行動がアーティストの表彰に繋がるファンダム特別賞