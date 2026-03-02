動画サイト「Lemino」は2日に公式Xを更新。6日の午後1時30分からプロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）の“世紀の一戦”の発表記者会見を開催することを発表した。ついに正式発表へ。25年3月「2024年度年間優秀選手表彰式」で尚弥から「ここ最近ファンの方々から多く声が上がっている国内ビッグマッチに向けて、今年はベストを尽