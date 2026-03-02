多くの公立高校で１日、卒業式が行われた。不登校の生徒らを受け入れてきた女子校の三井（みい）中央高（福岡県久留米市）では、今月末の閉校を前に最後の卒業式と閉校式が開かれた。サプライズの企画もある中、卒業生８５人が学びやに別れを告げた。（美根京子）同窓生も出席「学びやとしての形はなくなるかもしれません。しかし、母校で学び、笑い、支え合った日々はかけがえのない青春の思い出です」卒業生代表の生徒会長