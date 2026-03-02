女優の黒柳徹子（92）が2日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演した女優・松雪泰子（53）の印象を語った。18歳で女優デビューし、今年芸能生活35周年を迎える松雪。同番組に淡い着物姿で登場すると、黒柳は「綺麗なお召し物ね。御御帯（おみおび）も凄く素敵」と絶賛。「いつもお着物が多いですか？」と聞くと、松雪は「着物は好きで、小さい頃に日舞もやってましたので」とはにかんだ。そ