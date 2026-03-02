米歌手セレーナ・ゴメス（３３）の夫で米音楽プロデューサーのベニー・ブランコ（３７）があまりに不潔で下品だと批判されていることについて、米人気トーク番組「ジミー・キンメル・ライブ！」に登場し、ユーモアを交えて釈明した。ブランコは２月２４日、親友のラッパー、リル・ディッキーと始めたポッドキャスト番組「フレンズ・キープ・シークレッツ」に出演。裸足のままソファに横たわり、画面には始終、真っ黒に汚れた足