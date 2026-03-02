５日に東京ドームで開幕するＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｃ組の主催者は２日、試合や練習の画像、動画の配信・投稿について、ＮＰＢが定めた「写真・動画の撮影及び配信に関する規定について」を適用すると発表した。「試合の全部もしくは一部、練習、試合前・試合後・イニング間の活動」などの「あらゆる写真、画像、動画、音声」や「説明、解説」に関して「いかなる媒体を用いても、送信または送信の補助をしてはなりません」とし