◆第２１回大田区長杯▽準決勝江戸川南ボーイズ１１―２足立ボーイズ（２月２３日、大田スタジアム）第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日、大田スタジアムほか）東京都東支部予選を兼ねて行い、江戸川南ボーイズが２年ぶりの決勝に進出した。江戸川南は故障から復活した左腕エースの不破一勇稀（いゆき、２年）の好投もあり、足立ボーイズに１１―２で６回コールド勝ち。決勝戦は３月１日９時から同スタジアムで行われる