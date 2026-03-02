東京・よみうりランド内にある巨人のファーム球場・ジャイアンツ球場（Ｇ球場）の室内練習場横にある走路が、２日までに全面リニューアルされた。これまでは全て土の仕様だったが、鮮やかなグリーンの人工芝へと張り替えられた。選手のコンディションを日々支えているＳ＆Ｃ（ストレングス＆コンディショニング）チームからの提案もあり、球団が沖縄、宮崎で行われていた２月の春季キャンプ期間に改修工事を実施。最大の目的は