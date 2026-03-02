巨人２軍は２日、ＷＢＣ強化試合として行われる予定だったチェコ代表戦（サンマリン宮崎）が、天候不良のため中止となった。登板機会確保のため、１日から２軍に合流した横川凱投手（２５）が登板予定だった。２軍は先月２７日の練習試合・チェコ代表戦（ひむか）も天候不良のため中止。貴重な実戦の機会が失われ、投手陣の調整登板にも影響が出ている。