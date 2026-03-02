歌手の小柳ルミ子が２日、都内でデビュー５５周年の記念曲の新曲「愛は輪廻転生（りんねてんしょう）」（３日発売）お披露目ライブに登場した。小柳は７３歳になっても変わらない華麗なダンスと力強い歌声で「エロかっこいい」と評する曲をパフォーマンス。「本当に私を支えてくださったスタッフには心から感謝しています。ここまでたどりつけると思ってなかった」とこれまでの活動について周囲の支えに感謝した。「今回は久