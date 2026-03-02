秋篠宮家の佳子さまは、日常生活を豊かにする発明品の展示会「なるほど展」をご覧になりました。2日午前、佳子さまは、女性のアイデアから生まれた生活を豊かにする発明品の展示会「なるほど展」を鑑賞されました。受賞者から18点の発明品について一つ一つ説明を聞きながら熱心にご覧になりました。佳子さまは、普段はスタンドやクリップとして使用でき、災害時には笛にもなる多機能スマホアクセサリーなどを実際に手に取り、「皆