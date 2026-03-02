お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が1日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。4歳になった愛息について語った。イモトは19年11月、日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」ディレクターの石崎史郎氏と結婚。21年12月に第1子となる男児を出産した。この日は俳優の柄本佑とそろって登場。イモトを占った木下レオン氏はイモトと息子は「相性最高ですね。息子と相性がいい」