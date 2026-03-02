中国政府は1月の若者の失業率が16.3％だったと発表しました。前の月から0.2ポイント低下し、5か月連続の改善となりましたが、依然として高止まりが続いています。中国国家統計局によりますと、学生を除く16歳から24歳の1月の失業率は16.3％でした。前の月（去年12月）の失業率からは0.2ポイント改善していて、学生を統計から除いた2023年12月以降で最も悪い水準だった去年8月の失業率18.9％からは2.6ポイント改善しました。他の年