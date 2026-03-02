日本銀行の氷見野良三副総裁は２日、和歌山市で開かれた金融経済懇談会で講演した。昨年１２月に政策金利を０・５％程度から０・７５％程度へ引き上げたことについて、「影響はこれまでのところ限定的だ」と述べた。日銀は昨年１２月の金融政策決定会合で政策金利の引き上げを決め、今年１月の会合では据え置いた。氷見野氏は利上げ後も「金融環境は依然、緩和的な領域にある」と指摘した。その上で「影響が数字に出てくるのは