「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、阪神−韓国代表」（２日、京セラドーム大阪）阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）が、今春の対外試合１５打席目で待望の初安打をマークした。四回の守備から途中出場すると、七回２死で中前打。かつて米大リーグ・ドジャースなどでプレーした相手左腕・柳賢振から快音を響かせ、関西のファンを盛り上げた。