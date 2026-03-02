中日で124勝96セーブの鈴木孝政氏（71）が、高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。投手としてのセンスがナンバー1だったと認める後輩投手の名前を明かした。スピードガンが一般的ではない時代に鈴木氏は「一番速い投手」とうたわれた。広島市民球場で155キロを計測したが、米国で車のスピード違反の摘発に使う器材だったという。その鈴木氏が「俺がいろんなピッチャー見て、投手としてのセンス1は牛島