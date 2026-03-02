115系（G編成）3月改正で引退JR西日本は2026年2月26日、「ありがとう115系〜山陰路〜」駅弁を3月から販売すると発表。3月14日ダイヤ改正で115系（G編成）が運行を終了することを明らかにしました。 【島根の端まで！】これが運行拡大を続ける227系「Urara」です（画像）山陰地区で運行してきた115系（G編成）は、通称「食パン電車」と呼ばれています。中間車に運転台を設置して先頭車化するため、切妻の先頭部を接合する改造を