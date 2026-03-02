『MUFGスタジアム（国立競技場）』の場内飲食サービスが2026年4月より全面リニューアルされることが明らかになった。株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）の発表によると、「東京を象徴する、多彩なグルメがスタジアムのナカに集まる」という新たなコンセプトを掲げ、場内飲食エリアを「スタナカ」と名付けてサービスを展開していくことになるという。なお、今回のリニューアルにより、既存の32