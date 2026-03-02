米国とイスラエルによるイランへの大規模空爆で、最高指導者アヤトラ・アリー・ハメネイ師が死亡したと報じられるなか、オーストラリアで開催されている女子アジアカップでイランと韓国が対戦する。この一戦は「全世界が注目する試合に格上げされた」と、韓国メディア『エクスポーツ』が伝えている。イランはグループステージ初戦で、現地３月２日に韓国と相まみえる。女子FIFAランキングは21位で、前回大会は準Vの韓国に対し