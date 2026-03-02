元大阪地検検事正が部下の女性検事に性的暴行を加えた罪に問われている事件を巡り、女性検事が法務省と最高検に要望書を提出しました。【映像】「勤務環境の改善を求めたい」と語る女性検事女性検事会見「私の同僚が私と同じような目に合わないように、自分の職をとして勤務環境の改善を求めたいと思います」元大阪地検検事正の北川健太郎被告（66）は、部下の女性検事に性的暴行をした罪に問われ、無罪を主張する方針です。