山梨県昭和町で緊急走行中のパトカーが交差点で乗用車と出会いがしらに衝突する事故があり、3人がけがをしました。【映像】横転したパトカーを起こす様子（実際の映像）きのう午後5時半ごろ、昭和町の交差点で南甲府署の巡査長（45）と巡査2人（20代）が乗るパトカーと70代の夫婦が乗る乗用車が衝突し、乗用車の前の部分が大破し、パトカーが横転しました。この事故で70代の女性が足の骨を折る重傷で、70代の男性と20代の巡