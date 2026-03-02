天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが女性書家の書道展を鑑賞されました。【映像】発明品を笑顔でご覧になる佳子さま愛子さまは午前9時ごろ、東京・中央区で開かれている「第57回現代女流書展」をご覧になりました。全国で活躍する女性書家の最新作を展示するもので、愛子さまがこの書道展を訪れるのは初めてです。作品を一つ一つ丁寧にご覧になった愛子さまは「制作にどのくらい？」などと尋ね、「素晴らしい作品ですね」な