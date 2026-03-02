米国とイスラエルによるイラン攻撃でホルムズ海峡が事実上の封鎖状態となっていることに対し2026年3月2日放送の情報番組「羽鳥モーニングショー」（テレビ朝日系）で石原良純さんが危機感をあらわにした。番組は航行中の石油タンカーがイランによってミサイル攻撃され、イラン革命防衛隊がペルシャ湾やホルムズ海峡で米国や英国の石油タンカー3隻をミサイルで攻撃したことなどを報じた。原油の備蓄は254日エネルギーの安全保障など