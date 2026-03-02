【「ザ☆モデルカー」・「ザ☆チューンドパーツ」新製品】 7月 発売予定 青島文化教材社は、プラモデル「ザ☆モデルカー」シリーズなど、7月に発売予定の新製品情報を公開した。 「ザ☆モデルカー」シリーズより、「1/24 ニッサン BNR34 スカイラインGT-R V-specII '02」、「1/24 トヨタ MZ11 ソアラ 2800GT-EXTRA '81」、「1/24 トヨタ AE86 スプ