【7月発売新製品】 「海上自衛隊 護衛艦 はるさめ」：価格2,420円 「海上自衛隊 ミサイル艇 わかたか/くまたか」：1,980円 「海上自衛隊 護衛艦 はるさめ」 青島文化教材社は、プラモデル「1/700 ウォーターライン」シリーズより2製品を7月に発売する。 価格は「海上自衛隊 護衛艦 はるさめ」が2,420円、「海上自衛隊 ミサイル艇 わかたか/くまたか」が1,9