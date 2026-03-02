女優の天翔天音が２日、都内でＫＡＴＥ×仮面ライダー「ＨＥＮＳＨＩＮＴＨＥＦＩＲＳＴ」プレス試写会に父で俳優の藤岡弘、とともに登場した。グローバルメイクアップブランド「ＫＡＴＥ（ケイト）」と「仮面ライダー」の合同プロジェクト。天翔はショートムービー「ＨＥＮＳＨＩＮＴＨＥＦＩＲＳＴ」で女性版仮面ライダー１号・仮面ライダーアインズ／三日月ナユタ役で主演を務める。「ＫＡＴＥ」との史上初のコラ