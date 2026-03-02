7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎が、27日に京セラドーム大阪で行われるオリックス・バファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルス戦の始球式を務めることが決定した。5年連続5回目の“登板”となる。【別カット】野球帽が似合う！5年連続始球式に登壇する藤原丈一郎藤原は特別ゲストとして登場し、バッファローズ2026年シーズンのスタートを切るため、始球式の大役を務める。■藤原丈一郎今年も京セラドーム大阪で開幕戦