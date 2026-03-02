京都アニメーションの代表取締役社長・八田英明さんが2月16日に死去した。76歳だった。2日に同社が発表した。【写真】Netflix 京都アニメーションの新境地『二十世紀電氣目録』サイトでは「弊社代表取締役社長 八田 英明（はった ひであき）が2026年2月16日に逝去いたしました（享年76）。生前のご厚誼に深く感謝いたしますと共に、謹んでご通知申し上げます」と伝えた。続けて「故人は、1985年の弊社設立から四十余年にわた