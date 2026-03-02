女優山下美月（26）が2日、スイスの名門時計ブランド「ロンジンアーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜」発表記念イベントにゲストとして登場した。いま挑戦したいことのトークテーマでは「強い女性になるために、格闘技を習いたいとひそかに思っております」と笑顔で明かし「1年後くらいにはムキムキになっているかもしれません」。内面からの美について聞かれると「調味料や素材にこだわってお料理するようにしてい