タカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校112期生40人の卒業式が2日、兵庫・宝塚市の同校で行われ式典終了後、成績上位の代表4人が取材に応じた。総代を務めた國宗美花（くにむね・みか＝大阪市）さんは「あっという間の2年間。入学した日が昨日のように感じられて寂しい思いでいっぱい」と振り返った。娘役志望で、あこがれの先輩は小学生時代から好きだった元雪組トップ娘役の真彩希帆。「今でも大好きで尊敬しているお方」といい、