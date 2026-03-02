歌手のAI（44）が1日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。デビュー当時の葛藤を語った。15歳の時に渡米し、18歳で帰国して歌手デビューした。インタビュアーの林修（60）から「日本に戻られて音楽活動を始められた時、違和感はありましたか」と質問され、「帰ってきた時はノリがあの感じ（米国）なんで」と話した。「かっこつけて私が歌うから、知らない人ばっかりじゃないですか、お客さんは。『誰、この人？』