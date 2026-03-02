江戸、明治期の海運を担った「北前船」の寄港地として栄えた岡山市東区西大寺地区の歴史をPRしようと、西大寺高の3年生グループが地元の老舗和食店「味恒」と一緒に北前船をテーマにした定食を考案した。北前船で運ばれた昆布やサケのほか、コチやノリなどの地魚や地元産品を使った料理を北前船に見立てた舟形の器にふんだんに盛り付けている。同店で提供中。【写真】こちらが高校生が考案した定食「西大寺廻船馳走」2024年6月、北