257万円で買えるトヨタの最安四駆ステーションワゴンとは？近年は街中でもアウトドアでもSUVの姿を見かける機会が増えましたが、それでも一定数の支持を集め続けているのがステーションワゴンです。荷室の広さと低重心ならではの走りの安定感を両立できる点に魅力を感じる人は少なくありません。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタで“一番安い”最新「“4WD”ステーションワゴン」です！（24枚）特に雪道を走る地域や、天