◇WBC強化試合阪神―韓国代表（2026年3月2日京セラドーム）韓国代表との強化試合で新外国人戦力のダウリ・モレッタ投手（29＝前パイレーツ）が同点の7回に5番手で登板。2番から始まった韓国の攻撃を3者凡退に抑え、実戦での評価を高めた。先頭打者を高めの149キロで空振り三振に仕留めると、後続も右飛、左飛に打ち取った。持ち味のスライダーもタイミングを外した上で、ストライクゾーンに決まっていた。石井不在のブル