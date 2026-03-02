◇強化試合韓国─阪神（2026年3月2日京セラD）韓国代表はMLB通算78勝を誇るベテラン左腕、柳賢振（リュ・ヒョンジン）投手（38）が6回から4番手で登板。内野ゴロを量産し2回1安打無失点だった。6回、マウンドに上がると先頭・前川にファウルで粘られたがフルカウントから遊ゴロ。次打者・中川も一ゴロに打ち取ると、高寺も変化球で投ゴロに仕留め、危なげなく1イニングを終えた。イニングをまたいだ7回も続投し、内野