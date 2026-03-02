女性を発見した功績で感謝状を贈られたジャーマンシェパードのオラフ（左）とユパ＝１月２９日、相模原署警察犬の出動件数が神奈川県内で増加傾向にある。神奈川県警が飼育と訓練を担う「直轄警察犬」は昨年７２８件の出動があり、過去１０年で２番目に多かった。６割近くが行方不明者の捜索で、高齢者の事案が目立った。高齢化社会の進展に伴い、今後も同様の傾向が続くことが予想され、犬たちは要請に備えて訓練に励んでいる。