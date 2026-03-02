村上ショージが主催する『村上ショージ独演会 第200章』が、2026年2月25日(水)東京・ルミネtheよしもとで開催された。本公演は、2008年7月の第1回公演から一度も休むことなく毎月継続され、チケット代が500円という破格の値段が話題となり、今回ついに200章を迎えた。ゲストには、かねてから親交のある前川清がゲスト出演し、記念公演を盛り上げた。公演冒頭、村上ショージはあいにくの天気の中駆けつけた多くのファンに200章開催