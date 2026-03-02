フジテレビ系春ドラマの主演が一堂に会する「FUJI DRAMA COLORS 2026 SPRING」が2日、東京・台場の同局で行われ、撮影現場でのムードメーカーぶりが明かされた。(左から)ディーン・フジオカ、北村匠海『LOVED ONE』(4月8日スタート、毎週水曜22:00〜)に主演するディーンは、自分が現場のムードメーカーかを問われると「×」を掲げ、「そうありたいなとは思うんですけど、ちょっと前に座長の大泉洋のスタイルを見てから、“これはで