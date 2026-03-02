ＮＹ原油時間外71ドル台回復、ラリジャニ氏が米国との交渉拒否 東京時間13:48現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝71.15（+4.13+6.16%） NY原油は急騰して始まり一時75ドル台に乗せた。その後トランプ氏がイラン制裁解除に前向きな姿勢を示すと、69ドル台まで上げを縮小した。 ただ、イラン国家安全保障責任者のラリジャニ氏が「米国とは交渉しない」と表明したことで原油価格は再び上げを