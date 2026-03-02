ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２日、侍ジャパンがワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向けこの日、オリックスと強化試合を行うことを報じた。スタジオには元プロ野球選手で現ＢＣリーグ栃木所属の川崎宗則がゲスト出演した。川崎は初戦となる６日の台湾戦の打順を予想した。川崎が予想したオーダーは以下の通り。１番ＤＨ・大谷翔平２番センター・鈴木誠也３番レフト・吉田