ＷＢＣの１次リーグＣ組の主催者は２日、写真や動画の投稿について、ＮＰＢで昨年導入された規程を適用すると発表した。１日までに発表された試合や練習の画像、動画の投稿禁止などを含むチケット規約では「試合の全部もしくは一部、練習、試合前・試合後・イニング間の活動」などの「あらゆる写真、画像、動画、音声」や「説明、解説」について「いかなる媒体を用いても、送信または送信の補助をしてはなりません」としていたが