きのう、山梨県昭和町の県道の交差点で、緊急走行中のパトカーと乗用車が衝突する事故があり、3人が重軽傷を負いました。記者「横転していたパトカーが起こされました。前方が大破しているのが分かります」きのう午後5時半ごろ、山梨県昭和町にある県道の十字路交差点で、緊急走行していたパトカーと右側から来た乗用車が出合い頭に衝突し、パトカーが横転しました。この事故で、乗用車に乗っていた72歳の女性が重傷を負い、運転し