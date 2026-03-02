3月1日（現地時間2月28日、日付は以下同）。ダラス・マーベリックスは、タイアス・ジョーンズをウェイブ（保有権放棄）し、2ウェイ契約のライアン・ネムハードと2年契約を結ぶと、ネムハードの代理人が『ESPN』へ伝えた。 ジョーンズは、2月6日に成立した3チーム間トレードで、シャーロット・ホーネッツからマブスへ移籍した29歳のポイントガード。キャリア11